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Диетолог рассказала, почему люди переедают

Здоровье

Медики называют еду самым доступным методом борьбы со стрессом. Однако многие люди злоупотребляют перееданием, а это приводит к лишнему весу и даже ожирению. Диетолог Екатеринбургского центра медицинской профилактики Ирина Бородина пояснила, что причины переедания необходимо искать в детстве.

"Чаще всего мамы начинают кормить малыша, когда он плачет. Еда успокаивает ребенка. Это совсем не означает, что он на самом деле был голоден", - пояснила диетолог.

Еще один фактор, который упомянула Бородина, то, что многие забывают о реальной калорийности продуктов.

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