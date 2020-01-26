Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными

Международная группа исследователей из Канадского института перспективных исследований выдвинула теорию, что многие привычные нам заболевания могут быть заразными. Речь идет об ожирении, болезнях сердца, раке и диабете. Исследователи всерьез задумались о том, что эти недуги могут передаваться от человека к человеку.

Теорию ученых была опубликована изданием Focus Online. Исследователи обнаружили, что у людей, зараженных диабетом, раком, ожирением и другими болезнями наблюдается изменение микробиома. Ученые смогли доказать, что если "зараженный микробиом" перенести в организм здорового человека, то у него также начнут проявляться симптомы болезни.