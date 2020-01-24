Тревожное сообщение распространила сегодня Национальная комиссия здравоохранения и медицины Китая.
На утро 24 января от "новой пневмонии", которую взывает коронавирус 2019-nCoV, в КНДР скончались 25 человек (7 смертей за прошедшую ночь).
К моменту опубликования материала 2 летальных исхода зафиксированы вне очага эпидемии:
Напомним, первые случаи заболевания в китайском городе Ухань были зарегистрированы в декабре 2019 года. В настоящее время уже 2 города — Ухань и Хуанган — закрыты и объявлены карантинной зоной. В общей сложности в них проживают 18, 5 млн человек.
Сегодня Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".