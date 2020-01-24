За ночь в Китае от вирусной пневмонии умерли еще 8 человек

Тревожное сообщение распространила сегодня Национальная комиссия здравоохранения и медицины Китая.

На утро 24 января от "новой пневмонии", которую взывает коронавирус 2019-nCoV, в КНДР скончались 25 человек (7 смертей за прошедшую ночь).

Общее число заболевших — 849 человек.

Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое.

В 20 провинциях было зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

За время эпидемии выздоровели и покинули больницы 34 человека.

К моменту опубликования материала 2 летальных исхода зафиксированы вне очага эпидемии:

1- в провинции Хэбэй

1- в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в городе Суйхуа, который находится всего в 430 км от границы с Россией.

Напомним, первые случаи заболевания в китайском городе Ухань были зарегистрированы в декабре 2019 года. В настоящее время уже 2 города — Ухань и Хуанган — закрыты и объявлены карантинной зоной. В общей сложности в них проживают 18, 5 млн человек.

Сегодня Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.