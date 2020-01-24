Эксперты ВОЗ: объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае рано

На прошедшем вчера совещании совета Всемирной организации здравоохранения эксперты пришли к выводу, что пока нет оснований считать, что эпидемия коронавируса, захватившая Китай, принимает черты глобального характера.

Таким образом, режим ЧС пока введен не будет.

"Мнения и, соответственно, голоса участников совещаниея при обсуждении этого вопроса разделились, однако в итоге было решено, что заявлять о всемирном характере заболевания пока рано. Вот в самом Китае, там — да — ЧС. Но властями страны принимаются — и это подтвердили наши коллеги, которые и сейчас работают в карантинной зоне Ухани — достаточные меры, чтобы помешать распространению коронавируса. Пока еще есть надежда, что победить болезнь удастся в короткие сроки. Однако, сценарий, при котором проблема все же станет общемировой, исключать в данный момент нельзя", — говорит Гебрейесус Тедрос, руководитель ВОЗ.

К слову, Роспотребнадзор сегодня рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай до тех пор, пока ситуация с эпидемией коронавируса не нормализуется.