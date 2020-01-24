Роспотребнадзор рекомендует жителям России воздержаться от поездок в Китай "до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране".
Сообщение опубликовано на сайте ведомства сегодня, 24 января, ночью.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", — написано в документе.
зарегистрировано 633 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, из них
На момент публикации материала официально подтверждена смерть 18 человек.
что вирус передается от человека к человеку.
"По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", — сообщает Роспотребнадзор.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".