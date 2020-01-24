Роспотребнадзор: от поездок в Китай лучше отказаться

Роспотребнадзор рекомендует жителям России воздержаться от поездок в Китай "до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране".

Сообщение опубликовано на сайте ведомства сегодня, 24 января, ночью.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", — написано в документе.

По данным российского санитарного ведомства, по состоянию на полночь 23 января:

зарегистрировано 633 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, из них

625 — Китай

4 - Таиланд

1 — Япония

1 — Южная Корея

1 — США

15 — медработники

На момент публикации материала официально подтверждена смерть 18 человек.

Эпидемиологическими службами подтверждено,

что вирус передается от человека к человеку.