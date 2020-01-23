Британские специалисты из организации Blood Pressure UK утверждают, что употребление бананов может снижать артериальное давление.
Специалисты выяснили, что если в день съедать два банана, то это поможет снизить давление на 10%. Это объясняется тем, что в бананах содержится калий.
Вывод специалистов Blood Pressure UK поддерживают и ученые Американской кардиологической ассоциации. Они объяснили, что продукты, богатые калием, помогают контролировать давление, так как калий уменьшает воздействие натрия на организм.
Также эксперты считают, что калий помогает уменьшить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что также снижает кровяное давление.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кожура банана полезней самого фрукта.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".