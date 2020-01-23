Бананы помогут снизить артериальное давление

Британские специалисты из организации Blood Pressure UK утверждают, что употребление бананов может снижать артериальное давление.

Специалисты выяснили, что если в день съедать два банана, то это поможет снизить давление на 10%. Это объясняется тем, что в бананах содержится калий.

Один банан содержит содержит около 420 мг калия

Вывод специалистов Blood Pressure UK поддерживают и ученые Американской кардиологической ассоциации. Они объяснили, что продукты, богатые калием, помогают контролировать давление, так как калий уменьшает воздействие натрия на организм.

Также эксперты считают, что калий помогает уменьшить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что также снижает кровяное давление.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кожура банана полезней самого фрукта.