Врач Алексей Хухрев: "история с коронавирусом раздута ради денег"

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев высказал предположение о том, кому может быть выгодно поднимать панику с коронавирусом из Китая.

Специалист предполагает, что вся эта история с вирусом раздута ради получения денег. Так, в качестве примера Хухрев напомнил историю со свиным гриппом. Когда в СМИ распространялась информация об эпидемии птичьего гриппа, противовирусный препарат "Тамифлю" распродали на 10 лет вперед.

"И ВОЗ тогда тоже врала как сивый мерин", — отметил врач.

Эксперт предполагает, что историю с китайским коронавирусом раздувают, чтобы повысить продажи лекарств.

Врач-ученый сообщил, что во влажной среде вирус может продержаться в течение длительного времени, вопрос в том, устойчив ли он при высыхании. Специалист отметил, что большинство вирусов просто погибают, но некоторые способны выживать даже в условиях Антарктиды.

Хухрев считает, что "нет такого преступления, на которое не пошёл бы капиталист".

Ранее были названы 10 городов России, рискующих "подхватить" коронавирус.