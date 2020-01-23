Ожирение может передаваться от человека к человеку "социальным путем", поскольку люди копируют привычки друг друга. Такое мнение телеканалу НТВ высказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По его словам, очень часто люди перенимают у окружающих не только хорошие, но и вредные привычки, в числе которых может быть неправильное питание и переедание.
"Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", - пояснил Гинзбург.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".