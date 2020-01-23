Диетолог: ожирение может быть "заразным"

Ожирение может передаваться от человека к человеку "социальным путем", поскольку люди копируют привычки друг друга. Такое мнение телеканалу НТВ высказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, очень часто люди перенимают у окружающих не только хорошие, но и вредные привычки, в числе которых может быть неправильное питание и переедание.