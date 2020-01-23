Коронавирус: опасный вирус или очередная "страшилка"?

За последние дни появилось много сообщений о коронавирусе из Китая. Эпидемиологи назвали 10 городов, в которые возможно проникновение коронавируса 2019-nCoV с туристами и мигрантами из Китая.

О том, есть ли реальная угроза здоровью россиян в интервью "Правде.Ру" рассказала Галина Михайловна Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН.

- Есть ли реальная биологическая угроза населению России?

- Проникновение возможно, если человек приезжает так называемого эндемичного района. Естественно, если речь идет о регионах, жители которых наиболее активно общаются, то у них риск выше.

Нужно учитывать не только Дальний Восток, но еще Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Сейчас первый такой этап — это завоз именно граждан с этой территории. А дальше будем смотреть.

-Возможна ли эпидемия?

-Пока сложно сказать. Но всегда, когда появляется новый возбудитель, особенно когда есть воздушно-капельный путь передачи, риск эпидемии возможен. Но на сегодняшний день у нас уже повышение заболеваемости гриппом, уже названы территории, где объявляется карантин. Наверное, на сегодняшний день более актуальны инфекции, которые каждый год встречаются.

- Привычные?

- Привычные. Если говорить с точки зрения строгой эпидемиологии, то даже заражение 100 человек в день — это для острых респираторных заболеваний — грипп и другие, это не очень высокий уровень. Внимание повышенное, потому что это новый возбудитель.

- Есть мнение, что это очередная "страшилка" с целью посеять панику и отвлечь внимание людей от более важных проблем.

- Не лишено смысла. Нельзя сказать, что это самое главное, потому что действительно возбудитель есть и случаи заболевания есть. Но то, что данный компонент возможен, тоже нельзя исключать. Этот фактор, конечно, можно использовать определенными кругами для своих целей тоже.