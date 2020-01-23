Врач-диетолог: грейпфрут не обладает жиросжигающими свойствами

У грейпфрута есть ряд свойств, благодаря которым данный продукт можно назвать диетическим.

В грейпфрутах содержатся:

жидкость;

пищевые волокна;

антиоксиданты;

витамины;

микроэлементы.

"Грейпфруты могут быть частью оптимального рациона питания", — сообщила врач-диетолог Антонина Стародубова.

Кроме того, эти фрукты содержат большое количество органических кислот, что и придает им характерный вкус.

Грейпфрут не обладает жиросжигающими свойствами

По словам врача, не следует злоупотреблять грейпфрутами. Их можно есть 2-3 раза в неделю (по 200-250 граммов).

Ранее были названы пять весомых причин включить грейпфрут в свой рацион.