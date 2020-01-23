У грейпфрута есть ряд свойств, благодаря которым данный продукт можно назвать диетическим.
В грейпфрутах содержатся:
"Грейпфруты могут быть частью оптимального рациона питания", — сообщила врач-диетолог Антонина Стародубова.
Кроме того, эти фрукты содержат большое количество органических кислот, что и придает им характерный вкус.
По словам врача, не следует злоупотреблять грейпфрутами. Их можно есть 2-3 раза в неделю (по 200-250 граммов).
Ранее были названы пять весомых причин включить грейпфрут в свой рацион.
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