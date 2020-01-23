В России растет популярность медицинского туризма

В интервью с основателем и президентом ГК "Атлас здоровья" Анной Василец обсуждались актуальные вопросы по экспорту медицинских услуг России, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время Россия находится на 34-м месте в мире по количеству въезжающих медицинских туристов. В ближайшей перспективе Россия будет принимать до 500 тысяч человек в год. 60% въезжающих — это граждане стран СНГ, которые приехали на лечение в Россию.

Медицинская специализация России:

стоматология;

гинекология;

урология;

пластическая хирургия;

офтальмология;

кардиология.

По словам Анны Василец, одним из самых приоритетных медицинских направлений может стать "родильный туризм".

"Многие иностранные граждане выбирают услуги российских родильных домов, особенно граждане Китая", — сообщила Василец.

За последние годы число медицинских туристов из КНР увеличилось в два раза

Одной из самых востребованных процедур у граждан Китая является ЭКО. По статистике, каждый год только в Москве на свет появляется 5000 китайских малышей.

Также у медицинских туристов пользуется популярностью суррогатное материнство. Это связано с тем, что в Китае оно запрещено.

Российские клиники должны соответствовать всем критериям надежности, иметь соответствующие сертификаты и сервисные службы для организации пребывания иностранцев на территории нашей страны.

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