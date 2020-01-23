Коронавирус в посылке: возможно, но маловероятно

Посылки из Китая — своеобразная примета времени. Многие в России приобретают через интернет товары китайских производителей, ведь это позволяет значительно экономить.

Поэтому россияне сейчас, когда новый коронавирус начинает расползаться по миру — именно из Китая — всерьез обеспокоены: а не станет ли очередная посылка "сюрпризом"?

Не приедет ли вместе с заказанным товаром и возбудитель новой пневмонии?

Вирусологи считают, что маловероятной передачу коронавируса при взаимодействии с товарами из Юго-Восточной Азии, поскольку вирусы вообще чувствительны к изменениям окружающей среды. Но и не исключают того, что некоторая доля риска есть, и "заражение вполне возможно контактным способом, если к посылке прикасался больной человек".

"Во внешней среде вирус обычно живет всего несколько часов. Вероятность того, что он мутировал настолько, что сможет "продержаться в течение нескольких ней, а то и недель, крайне низка", — считает Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней РУДН.

А вот Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, утверждает, что

"коронавирусы хорошо переносят заморозку. Но по конкретному штамму информации на этот счет пока нет".

Все,что пересекает китайскую границу, проверяется службой санитарного контроля

Сейчас, по заверениям Роспотребнадзора, все, что пересекает китайскую границу: багажа и ручная кладь пассажиров, посылки и бандероли — тщательно проверяются сотрудниками санитарных служб.

В "Почте России" и "AliExpress Россия" говорят, что они со своей стороны обеспечивают безопасность клиентов, руководствуясь предписаниями профильных ведомств: