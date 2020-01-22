Китай закрыл Ухань из-за нового коронавируса

Власти Китая в четверг, 23 января, с 10:00 по местному времени приостановили железнодорожное и авиационное сообщение с 11-миллионным городом Ухань, где находится очаг возникновения и распространения коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сегодня сообщили все государственные СМИ Поднебесной.

Причина карантина целого города

Поводом для принятия такого радикального решения стала смерть 17-го зараженного.

По данным китайских медиков, на утро четверга в стране выявлено уже более 500 заболевших. Большинство из них — в Ухани. И именно этот город посещали те, у кого вирус был обнаружен по прилету в другие страны.

"Без особо веской причины жители города не должны покидать Ухань",- говорится в сообщении специального антивирусного центра Китая.

Эта мера должна сдержать распространение эпидемии пневмонии нового типа. Вирус, ее вызывающий, быстро мутирует, что увеличивает скорость распространения. Лечить болезнь сложно - коронавирус маловосприимчив к антибиотикам.

Какова обстановка в России

Российские медики продолжают работу над созданием экспресс-теста на определение коронавируса в организме человека и прививочной вакциной.

Пока же погранслужбой и всеми аэропортами усилен санитарный контроль. Напомним, что вчера два человека, прилетевшие рейсом из Китая, были госпитализированы в Петербурге, один — в Хабаровске.

В двух случаях из трех уже известны результаты анализов — диагноз не подтвержден.

Между тем, составлен список городов, которые находятся в "зане потенциально высокого риска" появления коронавируса. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.