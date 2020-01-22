Онколог Стива Джобса назвал четыре основных принципа жизни в мегаполисе

Дэвид Агус, который был онкологом Стива Джобса, рассказал об основных правилах, которые помогут жителям мегаполисов сохранить здоровье.

Специалист отметил, что у людей, живущих в крупных городах, есть некоторые преимущества. Так, они не испытывают дефицит в общении. Но для здоровья проживание в мегаполисе не очень полезно.

Четыре правила жизни в мегаполисе:

нужно больше времени проводить на природе;

заставлять свои мышцы работать;

иметь достаточно времени на отдых;

соблюдать режим.

По словам специалиста, соблюдение режима позволит организму легче переносить ритм большого города.

Жителям крупных городов нужно хотя бы полчаса в день расслабляться: почитать книгу или просто посмотреть телевизор. Это поможет справиться со стрессом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы признаки отсутствия онкологии у человека.