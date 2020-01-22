Шестидневная учебная неделя может навредить здоровью школьников

Врач-педиатр Татьяна Буцкая заявила, что шестидневная учебная неделя может отрицательно сказаться на здоровье ребенка.

"Одного выходного дня мало, чтобы хорошо отдохнуть", - пояснила специалист.

Шестидневка влияет на ухудшение успеваемости

Так, в понедельник дети тяжелее перенастраиваются на рабочий лад, в этот день их не стоит перегружать. По средам дети работоспособнее, поэтому в эти дни рекомендуется ставить в расписание наиболее сложные предметы. Они лучше всего усваиваются с 10:00 до 12:00 часов.

К пятнице дети более восприимчивы к занятиям.

В школах, в которых применяется "шестидневка", от детей сложно добиться хорошей успеваемости.

К тому же дети не будут успевать отдохнуть от учебы, так как многие ходят в различные секции и кружки, а в выходные еще вынуждены делать домашние задания.

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