Коронавирус, вызывающий "новую пневмонию", мутирует. Поэтому скорость его распространения растет.
Об этом сегодня, 22 января, заявил, обращаясь к мировому медицинскому сообществу, Ли Бинь, замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения
"Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии", — сказал Бинь (цитата ТАСС).
В своем выступлении китайский медик подтвердил опасение, высказанное накануне экс-главой Роспотребнадзора России Геннадия Онищенко о том, что быстрый рост числа заболевших, вероятнее всего, произойдет в период с 24 по 30 января, когда Китай будет отмечать Новый год по лунному календарю.
"Люди станут активнее перемещаться по стране. А поскольку вирус передается — мы теперь это точно знаем — воздушно-капельным путем, есть все основания опасаться эпидемии", — предостерегает чиновник.
Китайский вирусолог Лео Пун добавил:
"2019-nCoV вызывает атипичную пневмонию и очень плохо поддается воздействию антибиотиков" (цитата CNN).
Напомним, что впервые о новой болезни в Китае заговорили в декабре минувшего года. Сегодня в Поднебесной официально зарегистрировано 400 случаев заражения новым коронавирусом. По последним данным, умерло от него уже девять человек.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.