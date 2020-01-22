Китай предупреждает: коронавирус распространяется стремительно

Коронавирус, вызывающий "новую пневмонию", мутирует. Поэтому скорость его распространения растет.

Об этом сегодня, 22 января, заявил, обращаясь к мировому медицинскому сообществу, Ли Бинь, замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения

"Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии", — сказал Бинь (цитата ТАСС).

Когда в Китае ждут эпидемию

В своем выступлении китайский медик подтвердил опасение, высказанное накануне экс-главой Роспотребнадзора России Геннадия Онищенко о том, что быстрый рост числа заболевших, вероятнее всего, произойдет в период с 24 по 30 января, когда Китай будет отмечать Новый год по лунному календарю.

"Люди станут активнее перемещаться по стране. А поскольку вирус передается — мы теперь это точно знаем — воздушно-капельным путем, есть все основания опасаться эпидемии", — предостерегает чиновник.

Китайский вирусолог Лео Пун добавил:

"2019-nCoV вызывает атипичную пневмонию и очень плохо поддается воздействию антибиотиков" (цитата CNN).

Ситуация на сегодня

Напомним, что впервые о новой болезни в Китае заговорили в декабре минувшего года. Сегодня в Поднебесной официально зарегистрировано 400 случаев заражения новым коронавирусом. По последним данным, умерло от него уже девять человек.