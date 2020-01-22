Коронавирус из Китая. Пора ли россиянам начать его бояться?

Коронавирус, который уже вызвал эпидемию новой пневмонии в Китае и начал, пока потихоньку, проникать в другие страны - Японию, Таиланд, Южную Корею, сегодня вот появился в США - вызывает серьезную обеспокоенность у эпидемиологов.

На сегодняшний день от него умерло шесть человек.

Сегодня ВОЗ собирает экстренное совещание по коронавирусу 2019-nCoV.

Насколько Россия готова к "встрече"

Россия в качестве заградительного кордона сейчас использует тепловизоры. Ими проверяются в аэропортах пассажиры рейсов, прилетающих из Китая. А ученые в это время занимаются разработкой экспресс-теста на определение в крови коронавируса.

Мнение специалиста

Насколько опасен он опасен, коронавирус 2019-nCoV? С корреспондентом «Правда.Ру» своим мнением поделился доктор медицинских наук, профессор и вице-президент РАЕН, Виктор Зуев.

Насколько действительно это опасно? Учитывая то, что помимо Китая этот вирус распространяется в другие страны.

Вирус, конечно, опасен. Ведь несколько человек уже умерли. Но для нас с вами неопасен совершенно. В России этого вируса пока нет. И, я уверен, наши санитарные эпидемиологические службы достаточно хорошо подготовлены и вооружены. Морально и материально, что называется. Поэтому в случае каких-то серьезных заболеваний за рубежом, всегда принимают такую боевую стойку.

Но ведь мы не живем в изоляции. Миграция, животных и продукты за рубежом покупаем, птицы, в конце концов летают - для них-то границ нет.

Абсолютно верно. Но надо не паниковать, а просто иметь это в виду. И соблюдать элементарные меры предосторожности. Это вирус. И как его «не подцепить» мы все знаем с детского сада.

А вы верите в предсказания? Вот, например, Ванга, говорят, предсказывала, что в 2020 году мир накроет эпидемия, от которой нет лекарств. Как думаете, это случайно, не о коронавирусе китайском?