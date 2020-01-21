Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака

Немецкие врачи назвали некоторые повседневные привычки, которые могут привести к развитию рака.

В число опасных привычек вошли:

сидение в самолете у иллюминатора (попадание ультрафиолетовых лучей повышает риск развития рака кожи);

частое взаимодействие с чеками, квитанциями (они содержат токсичные вещества, которые могут накапливаться в организме);

употребление горячих напитков;

отказ от презервативов (так как повышается риск заражения вирусом папилломы человека, который связывают с развитием рака шейки матки);

езда в машине с открытым окном (опасно для легких и мочевого пузыря);

регулярное употребление пива после работы (опасно для печени и молочной железы);

использование гаджетов в темное время суток (это связано с тем, что свет экрана разрушает мелатонин);

использование косметических средств с минеральными маслами в составе (в состав некоторых из них входят канцерогены).

Чтобы снизить риск развития онкологии, нужно регулярно проходить медицинские осмотры у врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы признаки отсутствия онкологии у человека.