Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
Немецкие врачи назвали некоторые повседневные привычки, которые могут привести к развитию рака.
В число опасных привычек вошли:
- сидение в самолете у иллюминатора (попадание ультрафиолетовых лучей повышает риск развития рака кожи);
- частое взаимодействие с чеками, квитанциями (они содержат токсичные вещества, которые могут накапливаться в организме);
- употребление горячих напитков;
- отказ от презервативов (так как повышается риск заражения вирусом папилломы человека, который связывают с развитием рака шейки матки);
- езда в машине с открытым окном (опасно для легких и мочевого пузыря);
- регулярное употребление пива после работы (опасно для печени и молочной железы);
- использование гаджетов в темное время суток (это связано с тем, что свет экрана разрушает мелатонин);
- использование косметических средств с минеральными маслами в составе (в состав некоторых из них входят канцерогены).
Чтобы снизить риск развития онкологии, нужно регулярно проходить медицинские осмотры у врача.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы признаки отсутствия онкологии у человека.