Врач-офтальмолог рассказала, как сохранить зрение
Врач-офтальмолог Илона Старцева рассказала, как сохранить зрение.
Советы офтальмолога:
- избегать перегрузок для глаз: продолжительного чтения, просматривания смартфона
- нужно менять умственную активность на двигательную. Полезным будет устраивать пятиминутные разминки. Учащимся начальной и средней школы гаджетами можно пользоваться не более 30 минут два раза в день. Учащимся старших классов — по 1 часу утром и вечером
- нужно чаще бывать на свежем воздухе. Это объясняется тем, что естественное освещение хорошо влияет на состояние глаз
- в вечернее время читать или писать лучше всего при светильнике со светодиодной лампой
- также будут полезны специальные комплексы витаминов и микроэлементов. Для здоровья глаз очень важны лютеин, зеаксантин, витамины А, С и Е, микроэлементы цинк и селен, антоцианы экстракта черники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что офтальмологи рассказали, что реально помогает сохранить зрение.