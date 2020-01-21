Названа новая причина инфарктов

Ультрамелкие частицы, которые выбрасываются в воздух автомобильными выхлопами могут спровоцировать инфаркт. Такое открытие сделали ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.

Исследования показали, что частицы могут очень легко всасываться в кровь и провоцировать проблемы с сердцем.