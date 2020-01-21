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Названа новая причина инфарктов

Здоровье

Ультрамелкие частицы, которые выбрасываются в воздух автомобильными выхлопами могут спровоцировать инфаркт. Такое открытие сделали ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.

Исследования показали, что частицы могут очень легко всасываться в кровь и провоцировать проблемы с сердцем.

"Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов", - пояснил доцент Йельского университета Каи Чен.

авто здоровье экология микрочастицы выхлопные газы инфаркт миокарда
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