Врач-диетолог рассказала об опасности употребления минеральной воды

Известно, что минеральная вода — источник солей и необходимых для здоровья микроэлементов.

Но врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление минеральной воды может быть опасно для здоровья. Специалист отметила, что всю минеральную воду можно разделить на три типа:

столовую;

лечебную;

лечебно-столовую.

Типы минеральной воды отличаются содержанием солей

Так, в столовой воде солей содержится меньше всего, поэтому ее можно употреблять всем (до двух литров в день).

А вот лечебные и лечебно-столовые воды лучше употреблять по назначению врача.

Это связано с тем, что лечебные воды отличаются по уровню pH (щелочные или кислотные), а также по степени минерализации.

"Каждый вид минеральной воды предназначен для лечения конкретных заболеваний", - сообщила Соломатина.

Если пить воду, не зная, подходит она или нет, можно только навредить своему здоровью.

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