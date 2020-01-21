Известно, что минеральная вода — источник солей и необходимых для здоровья микроэлементов.
Но врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление минеральной воды может быть опасно для здоровья. Специалист отметила, что всю минеральную воду можно разделить на три типа:
Так, в столовой воде солей содержится меньше всего, поэтому ее можно употреблять всем (до двух литров в день).
А вот лечебные и лечебно-столовые воды лучше употреблять по назначению врача.
Это связано с тем, что лечебные воды отличаются по уровню pH (щелочные или кислотные), а также по степени минерализации.
"Каждый вид минеральной воды предназначен для лечения конкретных заболеваний", - сообщила Соломатина.
Если пить воду, не зная, подходит она или нет, можно только навредить своему здоровью.
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