Врач: аномально теплая погода может быть опасна для здоровья

Терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях аномально теплой погоды для здоровья.

"Аномальная теплая погода может стать причиной обострения хронических заболеваний, особенно связанных с дыхательной или сердечно-сосудистой системами", - пояснила специалист.

Кому может навредить аномально теплая погода?

Также врач рассказала, что особенно внимательными к своему здоровью нужно быть тем людям, у кого диагностированы:

гипертония;

гастрит;

болезни почек;

болезни поджелудочной железы.

Аномально теплая погода способна спровоцировать нарушения режима сна, из-за чего человек может чувствовать себя уставшим.

Лариса Алексеева не рекомендует просматривать перед сном мобильные телефоны.

Что касается питания, терапевт советует включить в рацион больше пищи, богатой клетчаткой и кальцием. Также будут полезны умеренные физические нагрузки.

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