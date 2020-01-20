Терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях аномально теплой погоды для здоровья.
"Аномальная теплая погода может стать причиной обострения хронических заболеваний, особенно связанных с дыхательной или сердечно-сосудистой системами", - пояснила специалист.
Также врач рассказала, что особенно внимательными к своему здоровью нужно быть тем людям, у кого диагностированы:
Аномально теплая погода способна спровоцировать нарушения режима сна, из-за чего человек может чувствовать себя уставшим.
Лариса Алексеева не рекомендует просматривать перед сном мобильные телефоны.
Что касается питания, терапевт советует включить в рацион больше пищи, богатой клетчаткой и кальцием. Также будут полезны умеренные физические нагрузки.
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