В Кемерове врачи с помощью операции по резекции рёбер смогли оказать помощь ребёнку с деформацией грудной клетки.
"В таких случаях медики используют малоинвазивное хирургическое вмешательство", - сообщили врачи.
Для пациента такой вид хирургического вмешательства малотравматичен, благодаря чему пациент после операции может быстро восстановиться.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве прооперировали ребенка с тремя ногами.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.