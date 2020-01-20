В Кемерове хирурги прооперировали ребенка с деформацией грудной клетки

В Кемерове врачи с помощью операции по резекции рёбер смогли оказать помощь ребёнку с деформацией грудной клетки.

Медики смогли помочь ребенку с деформацией грудной клетки

"В таких случаях медики используют малоинвазивное хирургическое вмешательство", - сообщили врачи.

Для пациента такой вид хирургического вмешательства малотравматичен, благодаря чему пациент после операции может быстро восстановиться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве прооперировали ребенка с тремя ногами.