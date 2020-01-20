Коронавирус из Китая обнаружен в Южной Корее

В Южной Корее выявили заболевшую смертельным коронавирусом женщину.

Сегодня первый случай заражения новой пневмонией, возбудитель которой появился в Китае, зарегистрирован в Южной Корее.

Об этом сообщает республиканский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

"У 35-летней гражданки КНР, прилетевшей из Уханя, был обнаружен коронавирус — возбудитель "новой пневмонии". Симптомы заболевания у женщины обнаружены при прохождении ею пограничного контроля в Международном аэропорту Инчхон, 19 января. Туристка была изолирована. Сегодня предварительный диагноз подтвердился", — пишет агентство Reuters.

Напомним, что первые заболевшие "новой пневмонией" появились в декабре. Все они — жители китайского города Уханя. Причину болезни — новый коронавирус — эпидемиологи установили 9 января.

На данный момент число заболевших в Китае выросло до 198 человек. Трое пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались.

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