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Третья жертва: в Китае умер еще один больной "новой пневмонией"

Здоровье

Третий человек погиб в городе Ухане от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Об этом сегодня, 20 января, сообщает комитет по здравоохранению китайской провинции Хубэй.

Кроме того, в сообщении сказано, что в субботу, 18 января, зафиксированы еще 59 случаев заболевания, а в воскресенье, 19 января, — 77 новых случаев.

"Таким образом, всего на сегодняшний день зарегистрировано 198 человек, заболевших вирусной пневмонией. Из них 66 — мужчины, 70 — женщины. Самому младшему заболевшему 25 лет, старшему — 89".

У всех новых пациентов китайских клиник первые симптомы проявились в конце минувшей недели. Люди пожаловались на резко повысившуюся температуру, кашель и "сдавливание" в груди.

С чего все началось

Напомним, что впервые о "неизвестной пневмонии" китайские врачи объявили в конце декабря прошлого года. Установить вирус, ее вызывающий, эпидемиологам из Поднебесной удалось в январе.

После новогодних праздников сообщения о заболевших пришли из Японии и Тайваня.

Разработкой экспресс-теста для выявления болезни на самых ранних сроках проникновения вируса занялись российские ученые. Об этом подробнее читайте здесь.

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