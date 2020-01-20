Российские ученые разрабатываю тест для выявления "китайской пневмонии"

Центр стратегического планирования российского Минздрава приступил к разработке экспресс-теста для выявления коронавируса — возбудителя новой "китайской" пневмонии.

Напомним, что вирус уже вышел за пределы Китая: на прошлой неделе сообщения о регистрации случаев заболевания новой пневмонией приходили из Японии и Тайваня.

"Работы над созданием реагентов мы начали еще 14 января, как только данные о геноме короновируса 2019-nCoV, возбудителя новой пневмонии были размещены в международной базе данных NCBI. Предположительно, к концу этого месяца (января — прим. ред.) у нас будет готов прототип методики экспресс-диагностики заражения", — говорит Герман Шипулин, замдиректора ЦСП.

По словам специалиста, российский тест можно будет использовать прямо в аэропортах, чтобы максимально снизить риск распространения вируса.

Что делают сейчас, чтобы не пустить вирус в Россию

Сейчас, как рассказали в Роспотребнадзоре, в российских аэропортах всех прибывающих рейсами из Китая проверяют с помощью тепловизоров, которые определяют людей с высокой температурой. Это, напомним, основной пока показатель заболевания.

Однако, по словам санитарных врачей, если болезнь в инкубационном периоде, то "увидеть" ее тепловизор не может.

"Поэтому, — подчёркивает Шипулин, — тест для экспресс-диагностики необходим. Особенно сейчас, когда нет четкого описания клинической картины заболевания. Пока мы знаем только, что новая пневмония ОРЗ или гриппоподобная".

Версия появления новой вирусной болезни

Кстати, в российском Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний, по словам его директора Александра Лукашева, установили, что