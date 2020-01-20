Центр стратегического планирования российского Минздрава приступил к разработке экспресс-теста для выявления коронавируса — возбудителя новой "китайской" пневмонии.
Напомним, что вирус уже вышел за пределы Китая: на прошлой неделе сообщения о регистрации случаев заболевания новой пневмонией приходили из Японии и Тайваня.
"Работы над созданием реагентов мы начали еще 14 января, как только данные о геноме короновируса 2019-nCoV, возбудителя новой пневмонии были размещены в международной базе данных NCBI. Предположительно, к концу этого месяца (января — прим. ред.) у нас будет готов прототип методики экспресс-диагностики заражения", — говорит Герман Шипулин, замдиректора ЦСП.
По словам специалиста, российский тест можно будет использовать прямо в аэропортах, чтобы максимально снизить риск распространения вируса.
Сейчас, как рассказали в Роспотребнадзоре, в российских аэропортах всех прибывающих рейсами из Китая проверяют с помощью тепловизоров, которые определяют людей с высокой температурой. Это, напомним, основной пока показатель заболевания.
Однако, по словам санитарных врачей, если болезнь в инкубационном периоде, то "увидеть" ее тепловизор не может.
"Поэтому, — подчёркивает Шипулин, — тест для экспресс-диагностики необходим. Особенно сейчас, когда нет четкого описания клинической картины заболевания. Пока мы знаем только, что новая пневмония ОРЗ или гриппоподобная".
Кстати, в российском Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний, по словам его директора Александра Лукашева, установили, что
"китайский коронавирус быстро мутирует, а его основной резервуар в природе — летучие мыши. И, вероятнее всего, проникновение вируса в человеческую популяцию связано с тем, что в Китае этих зверьков едят".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.