Исследование: грецкие орехи полезны для сердца и кишечника

Американские ученые выяснили, что если каждый день употреблять грецкие орехи, то это поможет снизить уровень холестерина, укрепить сердце, увеличить количество полезных бактерий в кишечнике.

Специалисты изучили влияние грецких орехов на работу желудочно-кишечного тракта

Людей, принимавших участие в исследовании, разделили на 3 группы. Участники первой группы употребляли в пищу грецкие орехи, участники второй и третьей групп не употребляли грецкие орехи, но в рацион участников второй группы была включена альфа-линоленовая кислота, а в рацион участников третьей группы альфа-липоевая и олеиновая кислоты.

Спустя 6 недель специалисты взяли анализы у участников всех групп.

"Диета с грецкими орехами обогатила ряд полезных для здоровья кишечных бактерий", - заключили специалисты.

Грецкие орехи снижают кровяное давление и уровень холестерина. В день достаточно употреблять 50-80 граммов граммов грецких орехов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие орехи можно есть при сахарном диабете.