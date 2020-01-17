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Источник Правда.Ру

Исследование: грецкие орехи полезны для сердца и кишечника

Здоровье

Американские ученые выяснили, что если каждый день употреблять грецкие орехи, то это поможет снизить уровень холестерина, укрепить сердце, увеличить количество полезных бактерий в кишечнике.

Специалисты изучили влияние грецких орехов на работу желудочно-кишечного тракта

Людей, принимавших участие в исследовании, разделили на 3 группы. Участники первой группы употребляли в пищу грецкие орехи, участники второй и третьей групп не употребляли грецкие орехи, но в рацион участников второй группы была включена альфа-линоленовая кислота, а в рацион участников третьей группы альфа-липоевая и олеиновая кислоты.

Спустя 6 недель специалисты взяли анализы у участников всех групп. 

"Диета с грецкими орехами обогатила ряд полезных для здоровья кишечных бактерий", - заключили специалисты.

Грецкие орехи снижают кровяное давление и уровень холестерина. В день достаточно употреблять 50-80 граммов граммов грецких орехов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие орехи можно есть при сахарном диабете.

Темы кишечник холестерин грецкие орехи продукты питания полезные бактерии микробиом кишечника пониженное артериальное давление
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