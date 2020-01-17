В Москве более 50% женщин рожают первого ребенка после 30 лет.
"Это определяет нашу внутреннюю структуру, так как в связи с увеличением возраста наши пациенты могут иметь те или иные заболевания", — заявляют специалисты департамента здравоохранения.
Специалист отметил, что деторождение и грудное вскармливание являются профилактикой различных заболеваний, а также увеличивают продолжительность жизни.
По словам специалиста, чем в более раннем возрасте женщина родит, тем проще будут проходить роды.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи не советуют женщинам рожать детей после 40 лет.
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