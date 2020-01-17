62-летний москвич подавился куском мяса в ресторане и умер

В Москве в одном из ресторанов скончался мужчина, который подавился куском мяса.

Житель Москвы заказал стейк в ресторане "Темпл Бар".

Пища застряла в горле 62-летнего посетителя

Мужчина успел дойти до туалета, где и умер от асфиксии. Ему не успели оказать помощь. Прибывшие врачи "скорой помощи" констатировали смерть.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Москве в прошлом году. Мужчина умер, подавившись куском сала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.