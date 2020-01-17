Врачи рассказали, как заподозрить рак без медобследований

Врачи-онкологи рассказали о способе, который поможет выявить рак без медицинских обследований.

Медики советуют внимательно относиться к изменениям в работе организма

"Беспокойства могут вызвать нетипичные изменения, не имеющие объяснимой причины", - сообщил немецкий врач Йоханнес Брунс.

Например, внимание должен привлечь отек лимфатического узла. Если в течение двух недель он не проходит, нужно обратиться за медицинской помощью.

Ранее были названы три ранних признака рака желудка.