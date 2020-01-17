Врачи-онкологи рассказали о способе, который поможет выявить рак без медицинских обследований.
"Беспокойства могут вызвать нетипичные изменения, не имеющие объяснимой причины", - сообщил немецкий врач Йоханнес Брунс.
Например, внимание должен привлечь отек лимфатического узла. Если в течение двух недель он не проходит, нужно обратиться за медицинской помощью.
Ранее были названы три ранних признака рака желудка.
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