Короновирус начинает убивать: второй зараженный умер в Китае

"Новая пневмония", причиной которой стал недавно открытый эпидемиологами Китая короновирус, переходит из разряда "опасных" в "смертельно-опасные" заболевания.

Сегодня в городе Ухане, откуда и пошел вирус, умер второй человек из числа заболевших. Первый случай смерти больного был зарегистрирован 11 января.

Об этом сообщает городской комитет здравоохранения.

"На сегодняшний день в городе Ухане зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса. Из заболевших 12 человек выздоровели полностью и уже выписаны из больницы, пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое умерли. Состояние еще 22 — стабильное", — говорится в сообщении китайских медиков.

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Напомним, что о вспышке неизвестного вирусного заболевания, похожего на пневмонию, китайские врачи заговорили в конце декабря прошлого года. Все случаи заболевания были зарегистрированы в городе Ухане провинции Хубэй.

Эпидемиологи смогли выяснить природу болезни - новый, неизвестный ранее науке короновирус. До недавнего времени вирус удавалось локализовывать в Ухане.

Вирус стал распространяться

Но уже на текущей неделе с ним "встретились" в Японии и Тайване, там сообщают о единичных случаях заболевания. Причем у людей, приехавших из Китая.

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