"Новая пневмония", причиной которой стал недавно открытый эпидемиологами Китая короновирус, переходит из разряда "опасных" в "смертельно-опасные" заболевания.
Сегодня в городе Ухане, откуда и пошел вирус, умер второй человек из числа заболевших. Первый случай смерти больного был зарегистрирован 11 января.
Об этом сообщает городской комитет здравоохранения.
"На сегодняшний день в городе Ухане зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса. Из заболевших 12 человек выздоровели полностью и уже выписаны из больницы, пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое умерли. Состояние еще 22 — стабильное", — говорится в сообщении китайских медиков.
Напомним, что о вспышке неизвестного вирусного заболевания, похожего на пневмонию, китайские врачи заговорили в конце декабря прошлого года. Все случаи заболевания были зарегистрированы в городе Ухане провинции Хубэй.
Эпидемиологи смогли выяснить природу болезни - новый, неизвестный ранее науке короновирус. До недавнего времени вирус удавалось локализовывать в Ухане.
Но уже на текущей неделе с ним "встретились" в Японии и Тайване, там сообщают о единичных случаях заболевания. Причем у людей, приехавших из Китая.
Об этом подробнее читайте в материале на сайте "Правды.Ру".
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.