Американские врачи выявили смертельную опасность курения кальяна.
Специалисты провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что курение кальяна в несколько раз повышает риск образования тромбов в сосудах.
Так, порезы на хвосте мышей-курильщиков заживали буквально за секунды, а у обычных мышей этот процесс длился около пяти минут.
"Кальян так же вреден, как и традиционные сигареты", - утверждают специалисты.
Кальян может быть даже опаснее сигарет. Эксперты утверждают, что все формы курения табака повышают риск возникновения инсультов и болезней сердца.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ресторанах запрещают курить кальян.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.