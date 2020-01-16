Курение кальяна повышает риск образования тромбов

Американские врачи выявили смертельную опасность курения кальяна.

Специалисты провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что курение кальяна в несколько раз повышает риск образования тромбов в сосудах.

Кальян сильно повлиял на свертываемость крови

Так, порезы на хвосте мышей-курильщиков заживали буквально за секунды, а у обычных мышей этот процесс длился около пяти минут.

"Кальян так же вреден, как и традиционные сигареты", - утверждают специалисты.

Кальян может быть даже опаснее сигарет. Эксперты утверждают, что все формы курения табака повышают риск возникновения инсультов и болезней сердца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ресторанах запрещают курить кальян.