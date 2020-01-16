Исследование: маложирное молоко поможет сохранить молодость

Специалисты выяснили, что употребление в пищу маложирного молока поможет замедлить процесс старения.

Ученые использовали в исследовании данные о 5 834 жителях США, которые употребляли маложирное молоко или молоко с высоким процентом жирности. 13% участников употребляли коровье молоко.

Специалисты исследовали взаимосвязь между длиной концевых участков хромосом и жирностью молока.

В результате ученые установили, что за каждый процент жирности концевые участки хромосом становились короче на 69 основных пар нуклеотидов. Это равно более чем четырем биологическим годам. Иными словами, специалисты доказали обоснованность того, почему маложирное молоко включено в рацион здорового питания жителей США.

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