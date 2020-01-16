В Москве установили видеонаблюдение за недоношенными детьми

В московском перинатальном центре при городской больнице №24 установили видеонаблюдение за недоношенными детьми для родителей. Теперь у родителей малышей будет возможность в режиме онлайн наблюдать за тем, как растут их дети в кувезах в течение того времени, которое им необходимо для того, чтобы они могли обойтись без медицинской помощи.

Врачи центра надеются, что это поможет мамам и папам чувствовать себя спокойнее. Если этот эксперимент пройдет успешно, то системы видеонаблюдения будут установлены и в других больницах.

По правилам эксперимента видео сохраняться не будет. Кроме того, родители не смогут делать скриншоты с видео в соцсетях, а ссылку на видео можно будет отправить только ближайшим роственникам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пьющая мать заморозила недоношенных младенцев.