"Новая вирусная пневмония", та самая, определить возбудитель которой долго не удавалось китайским эпидемиологам, делает первые шаги по планете.
Один случай заболевания новым короновирусом зарегистрирован в Японии.
По информации национального информагентства Киодо, правительство страны всерьез этим фактом встревожено. О чем свидетельствует то, что премьер-министром уже создан кризисный штаб, особый отдел которого начал сбор информации о заболевании.
Как сообщает Киодо, заболевший мужчина — китаец. Он был в начале января на родине. И как раз в городке Ухани. По возвращении в Японию мужчина был госпитализирован с высокой температурой, которую никак не удавалось "сбить". Анализы показали наличие в крови больного короновируса.
Неделей ранее этот же вирус был обнаружен в Таиланде у туристки из Китая. Сейчас женщина находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний в Нонтхабури.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.