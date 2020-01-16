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"Новая вирусная пневмония" из Китая выходит за его границы

Здоровье

"Новая вирусная пневмония", та самая, определить возбудитель которой долго не удавалось китайским эпидемиологам, делает первые шаги по планете.

Один случай заболевания новым короновирусом зарегистрирован в Японии.

По информации национального информагентства Киодо, правительство страны всерьез этим фактом встревожено. О чем свидетельствует то, что премьер-министром уже создан кризисный штаб, особый отдел которого начал сбор информации о заболевании.

Как сообщает Киодо, заболевший мужчина — китаец. Он был в начале января на родине. И как раз в городке Ухани. По возвращении в Японию мужчина был госпитализирован с высокой температурой, которую никак не удавалось "сбить". Анализы показали наличие в крови больного короновируса.

Неделей ранее этот же вирус был обнаружен в Таиланде у туристки из Китая. Сейчас женщина находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний в Нонтхабури.

Темы китай япония таиланд вирусная пневмония
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