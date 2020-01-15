В США 11-летний мальчик умер от гриппа несмотря на наличие прививки

У 11-летнего жителя Нью-Йорка вирус атаковал сердце, несмотря на проведенную вакцинацию от гриппа. Эксперты считают, что данная прививка является неподходящей для детей.

Лука Каланни скончался от тяжелейшего вируса гриппа, который привел к остановке сердца. Мать трижды ходила с ребенком на консультацию к педиатру.

Когда она стала замечать, что никаких улучшений в состоянии сына нет, то определила его в детскую больницу, чтобы врачи помогли ему с помощью капельниц. В больнице у мальчика диагностировали септический шок, его состояние резко ухудшилось. Это произошло незадолго до того, как вирус атаковал сердце, что и вызвало его остановку. В результате мальчик скончался.

Данный случай примечателен тем, что мальчику делали прививку от гриппа. Но специалисты американских Национальных институтов здравоохранения утверждают, что прививка этого года не может достаточно хорошо защитить детей от штамма типа В. Именно он и приводит к наиболее тяжелым разновидностям гриппа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что от гриппа в Латвии скончались 7 человек.