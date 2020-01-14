Врач рассказал, как правильно хранить мясо

Известно, что многие люди кладут свежее мясо в морозильник, но это неправильно и может привести к проблемам со здоровьем. Египетский врач Абдель-Рахман Шамс рассказал, как правильно хранить этот продукт.

Специалист советуют не класть свежее мясо сразу в холодильник, а тем более в морозилку. Он пояснил, что из-за этого оно теряет большое количество питательных веществ, что может привести к возникновению проблем со здоровьем. Также при этом происходят химические реакции, их-ха чего ухудшаются вкусовые качества продукта. К тому же мясо становится более жестким.

Эксперт советует сначала убрать мясо в холодильник, один день или несколько часов хранить его при температуре 7 ° C, а потом упаковать в прочные пакеты, желательно максимальной толщины, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение продукта внутри и снаружи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские ученые сделали искусственное мясо.