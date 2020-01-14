В Латвии пенсионерам увеличили плату за посещение семейного врача

В Латвии для пенсионеров в возрасте 65 лет стал дешевле визит к стоматологу. Для остальных граждан он будет дороже.

Сейчас жители Латвии выходят на пенсию в 63 года и 9 месяцев. С 2025 года пенсионный возраст повысят до 65 лет. В Латвии число пенсионеров младше 65 лет составляет 47 700 человек.

Для этой категории пенсионеров предусмотрена скидка, в случае если пенсионер — инвалид первой группы или малоимущий.

С этого года пенсионеры, которым больше 65 лет, будут платить за консультацию семейного врача 1 евро, а не 1,42 евро. Для остальных граждан стоимость визита будет составлять 2 евро.

Известно, что для пенсионеров младше 65 лет плату тоже планируют уменьшить.