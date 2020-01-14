У 50-летнего британца на спине вырос 14-сантиметровый рог

В Британии у мужчины на спине вырос рог длиной 14 см.

50-летний британец в течение трех лет не обращал внимания на нарост, появившийся на спине. Меду тем, тот продолжал увеличиваться в размерах и в конце концов ороговел. Толщина рога достигла 5, 8 см, а длина - 14 см. Тогда мужчина обратился за медицинской помощью.

Рог оказался плоскоклеточной карциномой — излечимой злокачественной опухолью

Медики его удалили, а кожный покров спины восстановили за счет кожи, пересаженной с бедра. Опухоль не задела другие органы пациента.