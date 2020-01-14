В Британии у мужчины на спине вырос рог длиной 14 см.
50-летний британец в течение трех лет не обращал внимания на нарост, появившийся на спине. Меду тем, тот продолжал увеличиваться в размерах и в конце концов ороговел. Толщина рога достигла 5, 8 см, а длина - 14 см. Тогда мужчина обратился за медицинской помощью.
Медики его удалили, а кожный покров спины восстановили за счет кожи, пересаженной с бедра. Опухоль не задела другие органы пациента.
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