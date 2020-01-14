Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

В Томске медикам детской больницы скорой помощи удалось спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик. К счастью, родители сразу обратились за медицинской помощью, когда у ребенка начал болеть живот. Это помогло избежать возможных тяжелых последствий.

Врачи рассказали, что один шарик уже проник в кишечник и за несколько часов он мог соединиться с магнитными шарами, которые были в желудке. Это могло стать причиной развития перитонита, что потребовало бы проведение операции.

Врачи считают, что нужно запретить продажу магнитных игрушек. Они обычно состоят из большого количества магнитных шариков с мощным магнитным полем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Липецке двухлетняя девочка проглотила шесть магнитов от игрушек.