Медики детской больницы "Скорой помощи" в Томске успели извлечь из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик, которые он проглотил накануне. В городском департаменте здравоохранения сообщили, что родители вовремя отреагировали на боли в животе ребенка и обратились в больницу.
По словам врачей, большинство шариков еще не успели проникнуть в кишечник. Это позволило извлечь их без серьезных хирургических вмешательств. Если бы шарики примагнитились уже в кишечнике, у ребенка мог возникнуть перитонит.
"За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями", - сообщили в детской больнице "Скорой помощи" в Томске.
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