Врачи успели спасти ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик

Медики детской больницы "Скорой помощи" в Томске успели извлечь из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик, которые он проглотил накануне. В городском департаменте здравоохранения сообщили, что родители вовремя отреагировали на боли в животе ребенка и обратились в больницу.

По словам врачей, большинство шариков еще не успели проникнуть в кишечник. Это позволило извлечь их без серьезных хирургических вмешательств. Если бы шарики примагнитились уже в кишечнике, у ребенка мог возникнуть перитонит.