Ученые установили, что чем лучше работают митохондрии, тем более качественно в человеческом организме проходит процесс омоложения. Главным фактором, который влияет на стабильную работу митохондрий, является здоровый сон.
Эксперты утверждают, что улучшить работу митохондрий можно регулярными тренировками и развитием выносливости. Еще один способ омолодить свой организм - употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов.
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