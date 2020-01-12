Ученые назвали сон важнейшим фактором для омоложения

Ученые установили, что чем лучше работают митохондрии, тем более качественно в человеческом организме проходит процесс омоложения. Главным фактором, который влияет на стабильную работу митохондрий, является здоровый сон.

Эксперты утверждают, что улучшить работу митохондрий можно регулярными тренировками и развитием выносливости. Еще один способ омолодить свой организм - употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов.