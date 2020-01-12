Исследователи узнали, какая пища нравится мозгу

Ученые из Йельского университета узнали, какая пища нравится нашему мозгу. Оказалось, что часто мозг игнорирует "полезность" еды. Другими словами, мозг положительно реагирует на "вкусненькое", которое нельзя назвать здоровым питанием. Это вызвало множество вопросов у исследователей, поскольку животные обладают четким механизмом отбора пищи и никогда не будут есть вредную для них еду.

Эксперимент, проведенный на лабораторных мышах, показал, что чем больше человек употребляет жирной пищи, тем больше становится его аппетит. Таким образом можно попасть в порочный круг и заработать ожирение.