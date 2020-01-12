Диетолог Торопыгина рассказала о лучших продуктах для похудения

Врач-диетолог Ирина Торопыгина раскрыла список продуктов, которые могут внести наибольший вклад в похудение. О полезных продуктах она рассказала порталу E1.ru. Медик рекомендует сосредоточиться на употреблении фруктов, в особенности - ананаса, поскольку он содержит уникальный фермент бромалейн.

Именно этот фермент способствует снижению образования жировой ткани и улучшает пищеварение. Также Торопыгина рассказал о положительном воздействии грейпфрута, который нормализует уровень инсулина в организме и укрепляет иммунитет. В избавлении от лишнего веса также могут помочь различные пряности, например, имбирь.