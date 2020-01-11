Плавленный сыр — это продукт, на который было оказано воздействие фосфатами. В небольших количествах фосфаты безопасны. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, опасность сыра заключается в том, что это продукт с высокой калорийностью. Поэтому употребление сыра противопоказано людям, испытывающим проблемы с обменом веществ, а также страдающим ожирением и атеросклерозом.
"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом", — отметила Соломатина.
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