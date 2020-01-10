Родители не поздравили с Новым годом живущую в медцентре девочку

Девочка, которая пять лет живет в столичной частной клинике, встретила Новый год в клинике. Подарки девочке подарили врачи.

В медучреждении также сообщили, что ее здоровье удовлетворительное.

14 января состоится заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей в правах.

В декабре прошлого года стало известно, что пятилетняя девочка с рождения живет в медицинском центре. Она появилась на свет недоношенной, но сейчас уже нет необходимости находиться в клинике.

Однако, несмотря на это, родители на собираются ее забирать. Все это время девочка жила в отдельной палате, которую оплачивали ее родители. Также они наняли ей двух нянь.

С марта клиника судится с родителями девочки, требуя, чтобы они забрали ребенка из клиники. У опеки же нет оснований для изъятия ребенка из семьи, так как жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало.