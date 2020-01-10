Психолог Юлия Челышева сообщила, что не стоит сразу снимать новогодние украшения после окончания праздников. Специалист советует избавляться от праздничной обстановки постепенно.
"Если человек слишком долго живет в состоянии праздника, резко выходить из него нельзя. Это касается в том числе новогодних украшений", - отметила психолог.
Поэтому не стоит сразу выбрасывать елку и снимать новогодние украшения. Это может быть довольно болезненно для человека.
По словам специалиста, лучше сначала снять мишуру, на следующий день гирлянду, через какое-то время убрать все остальные украшения и только потом выбрасывать елку.
Также специалист рекомендует заниматься уборкой новогодних украшений всей семьей, чтобы это стало семейной традицией.
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