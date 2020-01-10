Психолог советует разбирать новогоднюю елку постепенно

Психолог Юлия Челышева сообщила, что не стоит сразу снимать новогодние украшения после окончания праздников. Специалист советует избавляться от праздничной обстановки постепенно.

"Если человек слишком долго живет в состоянии праздника, резко выходить из него нельзя. Это касается в том числе новогодних украшений", - отметила психолог.

Поэтому не стоит сразу выбрасывать елку и снимать новогодние украшения. Это может быть довольно болезненно для человека.

По словам специалиста, лучше сначала снять мишуру, на следующий день гирлянду, через какое-то время убрать все остальные украшения и только потом выбрасывать елку.

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Также специалист рекомендует заниматься уборкой новогодних украшений всей семьей, чтобы это стало семейной традицией.

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