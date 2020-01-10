Синяки на ногах говорят о серьезных проблемах со здоровьем - эксперты

Ученые заявили, что синяки могут говорить о наличии различных заболеваний. Ничего страшного в том, что после удара обо что-то на теле появляется синяк, нет. Но если синяки появляются чаще и даже после несильных ударов, есть повод задуматься о здоровье.

Специалисты отмечают, что если появление синяков на теле сопровождают сильная боль, припухлость или повышение температуры, необходимо обратиться к врачу.

Данные симптомы могут указывать на заболевания почек, наличие гепатита, лейкоза, варикоза или диабета.

Это связано с тем, что для данных патологий характерны хрупкость сосудов и нарушения свертываемости крови. Также специалисты отметили, что у женщин синяки на ногах могут появиться при резком похудении.