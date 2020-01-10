Врачи рассказали об опасности кетодиеты для здоровья

Врачи и ученые проанализировали несколько популярных диет и выявили наиболее опасную из них. Диеты оценивались по нескольких критериям: эффективность, простота соблюдения, степень влияния на развитие разных заболеваний.

Самой опасной признана кетодиета, которая позволяет быстро сбросить лишний вес, но плохо отражается на здоровье человека.

Специалисты считают, что соблюдение этой диеты может привести к различным заболеваниям, в том числе онкологии и диабету. Придерживаясь кетодиеты, человек употребляет в пищу продукты с высоким содержанием жиров и низким - углеводов. В процессе распада жира в организме образуются кетоны. Из-за избытка кетонов в организме появляется запах ацетона изо рта, происходит отравление организма.

Соблюдение кетодиеты изматывает человека и физически, и умственно: появляются ломота в мышцах, снижение умственных способностей, слабость, также может появиться агрессия. Еще кетодиета может вызвать развитие болезней сердца и сосудов.

Ранее "Правда.Ру" писала о плюсах и минусах кефирной диеты.