Эксперты выяснили, как чай влияет на продолжительность жизни

Китайские ученые объяснили, почему у любителей зеленого чая выше продолжительность жизни.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 100 902 человек. В процессе исследования эксперты выяснили, какое влияние оказывает на организм чай. Особенно ученых интересовало влияние чая на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Участников поделили на две группы. Испытуемые одной группы постоянно пили чай, а другие — только три раза в неделю. Ученые наблюдали за добровольцами эксперимента в течение 7,3 лет.

В результате специалисты доказали, что люди, которые постоянно употребляют чай, в среднем живут на 1,3 года дольше. Кроме того, у них на 20% снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а риск умереть от сердечных заболеваний снижается на 22%.

Ранее "Правда.Ру" писала о секретах зеленого чая.